تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

وانخفض قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 20 نقطة ليصل إلى 43200 نقطة، فيما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 19411 نقطة تقريبا.
واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 5948 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) ليتراجع إلى 78.67 دولار للبرميل الواحد،
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