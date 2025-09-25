كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

07:39 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).





وتراجع الدولار قليلًا، مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3765.20 دولارًا.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المقوّمة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج.



وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الأربعاء، إنها "دعمت بشكل كامل" قرار المركزي الأميركي بخفض الفائدة الأسبوع الماضي، وتتوقع المزيد من التخفيضات في المستقبل.



وذكر إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تيستي لايف"، "قد يعكس هذا التحرك التوقعات بأن البنك المركزي يعتزم دفع الاقتصاد الأميركي بقوة، بينما يعيد تركيزه على سوق العمل".



وأكد جيروم باول، رئيس المركزي الأميركي، الثلاثاء، على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف في قرارات السياسة النقدية القادمة.



ويترقّب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضّل لدى البنك المركزي، الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول أسعار الفائدة.