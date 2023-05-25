أزمة سقف الدين الأميركي تحد من الاتجاه الصعودي للذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، الخميس فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأميركي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.

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وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأربعاء محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي عن السداد.



ويترقب المستثمرون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة .



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1958.60 دولار.



وظل مؤشر الدولار قريبا من أعلى مستوى مسجل في الجلسة السابقة، مما أدى لكبح أسعار الذهب.