الذهب عالمياً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً الثلاثاء 9 ابريل لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الفدرالي الأميركي وبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات جديدة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2345.09 دولار للأونصة بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2363.50 دولار.



ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة الفدرالي الأميركي لشهر مارس آذار وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غداً الأربعاء. وأبقى البنك معدلات الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% – 5.50% في مارس آذار.

