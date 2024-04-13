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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 13-04-2024 02:17 م

الذهب يواصل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي

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الوكيل الإخباري - حققت أسعار الذهب عالمياً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، على الرغم من انخفاضها في جلسة أمس الجمعة، عقب وصولها إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن.اضافة اعلان


وأغلق المعدن النفيس التعاملات على انخفاض بنحو 1.2 % ليصل سعره في المعاملات الفورية إلى 2344.37 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2419.79 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.63% خلال تعاملات الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 2374.1 دولار.

 




 

 


 

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