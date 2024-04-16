الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

إن بي سي: بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشاركة واشنطن

ارتفاع جديد على غرام الذهب 21 في الأردن

أردوغان يبحث مع حكومته التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى برلين اليوم

البيت الأبيض يكشف عن دخل بايدن وزوجته في عام 2023

فيضانات روسيا.. استمرار ارتفاع منسوب المياه في أنهار الأورال وتوبول وإيشيم

4 إصابات وحريق مركبة بحادث تصادم على شارع البترا في إربد - صور

كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية للسودان

الاحتلال يعتقل شابين من مدينة الخليل

الثلاثاء، 16-04-2024 08:04 ص

الذهب عالمياً يصعد ويقترب من المستوى القياسي

LYNXNPEK3F04E_L

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2387.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. 

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9%إلى 2403.90 دولار.

اضافة اعلان


وصعد الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في آذار.

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
181

ارتفاع جديد على غرام الذهب 21 في الأردن

248784

البيت الأبيض يكشف عن دخل بايدن وزوجته في عام 2023

LYNXNPEK3F059_L

أثرياء العالم يرفعون مبيعات العقارات الفاخرة في دبي

661e08df8a8aa

وفد رسمي أردني يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

4-9-1

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

2381851-296708867

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد

أخبار متعلقة
D5280D0D-EE94-4CCF-BFA6-48F3697E12C4

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب بعد وصوله مستويات قياسية؟

010

الدولار يتمسك بمكاسبه والين يهبط مع تراجع رهانات خفض الفائدة

01410

فوق 2300 دولار.. مستويات تاريخية جديدة للذهب عالمياً

1711702687730

أسعار الذهب عالميا تسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

0120.2233

الذهب يلمع مع آمال بخفض أسعار الفائدة في يونيو وهبوط الدولار

504082_1_1686907668

انخفاض أسعار الذهب عالميا