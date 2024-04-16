الذهب عالمياً يصعد ويقترب من المستوى القياسي

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2387.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9%إلى 2403.90 دولار.

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وصعد الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في آذار.



وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

