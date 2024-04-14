كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم ؟

الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات عند 382 دينارا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 335 دينارا في الأردن اليوم الأحد وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

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وبينت النقابة أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي 5 دنانير.

هذا واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم عند 47.2 دينارا للبيع للمواطنين، و45.2 دينارا للشراء من المواطنين بعد سلسلة من الارتفاعات .





وتوقع نقيب الصاغة ربحي علان ازدياد الطلب والعرض على المصاغ الذهبي خلال الأسبوع الحالي مع بدء موسم حفلات الزفاف .