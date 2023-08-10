الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

وفاتان واصابتان بحوادث السير خلال 24 ساعة

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

الدولار مستقر وسط ترقب لبيانات التضخم في أمريكا

أسعار الذهب عالمياً اليوم قرب أدنى مستوى في شهر

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب نابلس

معرض الغذاء الدولي ينطلق اليوم بمشاركة محلية وخارجية في عمان

استعدادا لمهرجان صيف عمّان .. إغلاق حدائق الحسين اليوم

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن خطورته

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

 
الخميس، 10-08-2023 08:03 ص

أسعار الذهب عالمياً اليوم قرب أدنى مستوى في شهر

ذهب1


الوكيل الإخباري - حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في شهر، الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

اضافة اعلان


وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0337 بتوقيت غرينتش، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو الذي سجله أمس الأربعاء، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولار.


ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش تسارعا طفيفا في التضخم في يوليو.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 890.87 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1238.63 دولار.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
دولارات 2

الدولار مستقر وسط ترقب لبيانات التضخم في أمريكا

1691610477762

تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية

2022_04_21_04_45_58

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

64d39a6a4236043b5b0edd98

ارتفاع بورصة موسكو والروبل في المنطقة الحمراء

648fc418ff

الأرز عالمياً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

maxresdefault

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الاربعاء؟

أخبار متعلقة
320232311137298401546

لكل المقترضين من البنوك.. الأسواق تترقب ورفع الفائدة غداً الأربعاء بات مؤكداً

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

5852

الآمال بانتهاء زيادة الفائدة ترفع الأسهم الأوروبية

475ط

بيانات التضخم بأميركا تقفز بخام برنت لمستوى 80 دولارا للبرميل

64aea4814c59b7614279bc91

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

64ad01264c59b7704c5208d1

انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية