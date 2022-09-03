 

 

السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

عقيلة أردوغان تفتتح أول مركز تدريب لذوي الإعاقة في تركيا

تعيين السنغالي باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا

العراق:800 طائرة لخطوط طيران دولية تمر عبر الاجواء العراقية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قباطية على حاجز جنوب جنين

الدفاع المدني للمواطنين: ابتعدوا عن مرتع العقارب والافاعي

50 % نسبة حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

الإعلان عن المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر - اسماء

تعليق قبول طلبات اللجوء في 12 منطقة ألمانية من أصل 16!

أسعار الحديد والاسمنت محليا اليوم

 
السبت، 03-09-2022 10:32 ص

أسعار العملات الرقمية تتراجع

main_image6312f89335b5d
 
 


الوكيل الإخباري - تراجعت معظم أسعار العملات الرقمية الرئيسية اليوم السبت 3 سبتمبر/أيلول 2022، وهوت بيتكوين دون 20 ألف دولار، وفقدت إيثريوم مكاسب أمس.

اضافة اعلان


وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 0.5% لتصل إلى 979.5 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال آخر 24 ساعة نحو 60.56 مليار دولار.


وما زال سوق العملات الرقمية يشهد موجة من الاضطراب بسبب الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي تسبب في تحركات متباينة لسعر عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وخلال تعاملات أمس صعدت بيتكوين دون 20 ألف دولار قبل أن تفقده اليوم مرة أخرى.


وانخفض سوق العملات الرقمية بشكل كبير بسبب الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.


والاحتياطي الفيدرالي هو المسؤول عن مكافحة التضخم في الولايات المتحدة، وعادة ما يلجأ إلى التشديد الكمي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.

إقرأ ايضا
UTB8_YDum0nJXKJkSaiyq6AhwXXaZ

أسعار الحديد والاسمنت محليا اليوم

main_image6313090310d76

النفط يسجل أسوأ خسارة أسبوعية عالمياً منذ أكثر من شهر

6312d1c74c59b75338752a9c

المصانع البريطانية تواجه خطر الإغلاق بسبب أسعار الكهرباء

0lUv2S0sR03hAw5cMGeHvzHC7A6P441vSdEZuacV

مصنعون: صادراتنا الصناعية تنمو ونحتاج خريطة طريق للترويج

62660

13 دولة اوروبية باتت بلا غاز .. ماهي؟

920222105335202451266

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي اليوم في الأردن

أخبار متعلقة
201865

بيتكوين تهبط

اىىىى

تصريحات الفيدرالي تهبط بأسهم اليابان

336406_59_1631103553

أسعار الذهب تهبط عالمياً

20698273

استطلاع: الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادة الفائدة في ايلول القادم

تتتتت

مسؤول امريكي: البنك الفيدرالي يحتاج لرفع اكبر للفائدة

aeff1afe-سبائك-من-الذهب

الذهب يتراجع عالمياً اليوم بانتظار بيانات التضخم الأميركية