أسعار العملات الرقمية تتراجع

الوكيل الإخباري - تراجعت معظم أسعار العملات الرقمية الرئيسية اليوم السبت 3 سبتمبر/أيلول 2022، وهوت بيتكوين دون 20 ألف دولار، وفقدت إيثريوم مكاسب أمس.

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وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 0.5% لتصل إلى 979.5 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال آخر 24 ساعة نحو 60.56 مليار دولار.



وما زال سوق العملات الرقمية يشهد موجة من الاضطراب بسبب الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي تسبب في تحركات متباينة لسعر عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وخلال تعاملات أمس صعدت بيتكوين دون 20 ألف دولار قبل أن تفقده اليوم مرة أخرى.



وانخفض سوق العملات الرقمية بشكل كبير بسبب الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



والاحتياطي الفيدرالي هو المسؤول عن مكافحة التضخم في الولايات المتحدة، وعادة ما يلجأ إلى التشديد الكمي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.