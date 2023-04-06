أسعار القمح في روسيا تتراجع إلى أدنى مستوى

الوكيل الإخباري - ذكر تقرير صادر عن شركة "سوفاكون" المتخصصة في دراسة الأسواق الزراعية، أن أسعار القمح في روسيا تراجعت إلى أدنى مستوى قياسى منذ عام 2019.

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وأضاف التقرير- وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أن "أسعار القمح من الدرجة الثالثة في روسيا تراجعت إلى 11 ألفا و550 "روبل" للطن في 29 مارس الماضي، وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل هذا الرقم المنخفض في 27 نوفمبر 2019".



وبحسب الخبراء، انخفضت الأسعار، بسبب فائض القمح وقلة الطلب من المصدرين.



وأشار التقرير إلى أن إمدادات القمح لا تزال مرتفعة في النصف الثاني من الموسم الزراعي (2022-2023)، على الرغم من المخزونات القياسية في هذا الوقت. وكالات