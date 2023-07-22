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السبت، 22-07-2023 11:34 ص

الطاقة الدولية: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين

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الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم السبت إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى.

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وجدد التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام.


وقال بيرول خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند إن مراجعة توقعات الطلب "تعتمد إلى حد كبير على النمو في دول كثيرة في النصف الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على توقعات النمو في الصين".


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