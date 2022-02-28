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الإثنين، 28-02-2022 01:01 م

أكبر صندوق سيادي في العالم يعلن تجميد استثماراته في روسيا

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستوير، إن صندوق الثروة السيادي لبلاده البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، سيتخارج من أصوله الروسية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت الحكومة، وفق بيان حديث، إن أصول الصندوق الروسية المكونة من أسهم في نحو 47 شركة وكذلك سندات حكومية، بلغت قيمتها 25 مليار كرونة نرويجية (2.83 مليار دولار) في نهاية العام 2021، انخفاضا من 30 مليار كرونة قبل عام.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي: "قررنا تجميد استثمارات الصندوق وبدأنا عملية بيع (لروسيا)".

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