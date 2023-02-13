الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس

بني مصطفى: الأردن رفع نسبة مشاركة المرأة والشباب وعززهم في صنع القرار

تسيير 14 شاحنة عبر معبر جابر – نصيب لتصل للمناطق المتضررة من الزلزال

الخارجية : عودة فريق الإنقاذ الأردني الى أرض الوطن

زراعة إربد: لا إصابات بمرض الحمى القلاعية في المحافظة

ندوة في إربد بعنوان "تراثنا هويتنا"

تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا

وفاة محام أردني أثناء مرافعته بالمحكمة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

 
الإثنين، 13-02-2023 04:37 م

إبحار أول ناقلة نفط من ميناء جيهان التركي منذ الزلزال

228214


الوكيل الإخباري - أوضحت بيانات تعقب السفن ومصدر تجاري أن ناقلة النفط "نوردلوتس" أبحرت من ميناء جيهان التركي محملة بالنفط الخام المنقول من أذربيجان اليوم الاثنين، وهي أول عملية شحن للخام الأذري منذ وقوع زلزالين يوم السادس من شباط.

وقالت متحدثة إن تحميل النفط الأذري من ميناء جيهان استؤنف، أمس الأحد.
وتقوم شركة النفط البريطانية العملاقة بتشغيل خط أنابيب باكو - تبيليسي - جيهان، والذي ينقل في الغالب الخام من أذربيجان إلى ميناء جيهان، حيث يتم تحميله على الناقلات.

اضافة اعلان

 

كما ينقل خط الأنابيب أيضاً النفط من تركمانستان وكازاخستان. ( العربية )


إقرأ ايضا
582

هبوط صادرات الوقود الروسية 10 % منذ بداية شباط

ارتفاع-أسعار-الدولار

هبوط النفط والذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم

06577e9e-البنك-الدولي

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط

176469_5_1646314302

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

file

22.7% ارتفاع مستوردات المملكة من الألبسة العام الماضي

-110569036

توقعات باستمرار التضخم بمنطقة اليورو

أخبار متعلقة
05_767564_large

عجز مُقدر في موازنة الكويت 2023-2024 بقيمة 22.3 مليار دولار

447249

برميل النفط بسعر أقل من 85 دولار وترقب لقرار الفائدة

2021-08-25_20-21-56_855772

النفط يرتفع وبرنت فوق 87 دولاراً للبرميل

unnamed-2

خام النفط الأميركي يخسر 2% في أسبوع

نفط

أسعار النفط ترتفع عالميا

نفط8

أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم