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الخميس، 26-05-2022 04:58 م

أوكرانيا تبتز هنغاريا بالنفط

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الوكيل الاخباري- في ظل موقف هنغاريا الرافض لفرض حظر أوروبي على النفط الروسي، هددت مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، أولينا زركال، بأن حادثا قد يصيب فرع خط أنابيب "دروجبا" الذي يمر عبر أوكرانيا.

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وقالت المسؤولة الأوكرانية إن كييف لديها ورقة ضغط على بودابست على شكل خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر أحد فروعه عبر الأراضي الأوكرانية، والذي على حد تعبيرها "يمكن أن يصيبه شيء ما" في ظل موقف هنغاريا من حظر النفط الروسي.

ووفقا للمسؤولة فإن "هنغاريا استغلت الوضع المرتبط بأوكرانيا ولجأت في الواقع إلى ابتزاز الاتحاد الأوروبي".

وقالت زركال في منتدى كييف الأمني، اليوم الخميس، إن "أوكرانيا لديها آلية كبيرة (للضغط) بين يديها، إنه خط أنابيب النفط (دروجبا)". وأشارت إلى أن فرعا من خط أنابيب "دروجبا" يذهب إلى المجر، وقد "يحدث شيء ما له".

وتشهد دول الاتحاد الأوروبي انقساما حول فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي، إذ تتخوف دول في الاتحاد من التداعيات الاقتصادية عليها لهذه الخطوة.

وأمس أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه لا يزال "واثقا" في قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على النفط الروسي، فيما أشارت هنغاريا (المجر) إلى رفضها لدعم الحظر.

ويعد خط أنابيب "دروجبا" واحدا من أكبر خطوط الأنابيب في العام، وبواسطته يتم نقل النفط من روسيا إلى أوكرانيا وبيلاروس وبولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا.

 

روسيا اليوم

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