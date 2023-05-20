أونروا تتلقى أقل من ربع موازنة 2023

الوكيل الإخباري - تلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، أقل من ربع متطلباتها المالية المخصصة للعام الحالي، مما يشكل خطرا على استمرار بعض الخدمات، ويهدد بـ"انهيار" الوكالة.



وتلقت الوكالة 364 مليون دولار لغاية الآن، بعد أن أعلنت أن موازنتها للعام الحالي تبلغ 1.63 مليار دولار، وقالت الوكالة إنها لا تزال تحتاج 1.3 مليار دولار.



وقالت مديرة التواصل والإعلام في أونروا جولييت توما، إن الوكالة تحتاج دعما مستقرا وموازنة طويلة المدى، وليس تمويلا شهريا.

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وشملت الموازنة البالغة قيمتها 1.63 مليار دولار، مخصصات لتنفيذ أنشطتها الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية (الموازنة البرامجية) بقيمة 848 مليون دولار في 2023.