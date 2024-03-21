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الخميس، 21-03-2024 02:28 م

إرتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري -ليلى القرشي

 

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ارتفع سعر الليرة الذهب في الأردن بشكل كبير مع ارتفاع سعر غرام الذهب بدينار وعشرة قروش اليوم الخميس.

ووصلت سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 361 دينارًا، فيما وصلت سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 317 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وأشار ديب إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتة للمرة الخامسة، وذلك لمحاربة التضخم الذي وصل لارتفاع قياسي مما انعكس ارتفاعًا على سعر الأونصة فوصلت إلى 2223.5 دولارًا وسعرها الآن 2211 دولارا
.

وارتفع سعر غرام الذهب في الأردن الخميس بدينار وعشرة قروش ليصل سعر غرام الذهب 21 إلى 44.5 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 42.7 دينارًا للشراء منهم.

 




 

 


 

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