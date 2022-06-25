اختتام مشروع سياسات الملكية الفكرية

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية حماية الملكية الصناعية، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) اليوم السبت، اللقاء الختامي لمشروع سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية، بشكل افتراضي (عن بعد).

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وأكدت مدير مديرية حماية الملكية الفكرية ريا النسور، أهمية تطوير سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية لما له من أثر إيجابي على تشجيع الإبداع والابتكار الذي ينعكس إيجابياً على تنمية الاقتصاد الوطني، وتماشياً مع السياسات العامة المنبثقة عن رؤية الأردن 2025، إضافة إلى استعراض للتجربة الأردنية ومراحلها في هذا المشروع المهم.



وتم خلال اللقاء استعراض منهجية العمل في المشروع والمراحل والطرق المتبعة للوصول للنتائج المرجوة بنجاح في الجامعات والمؤسسات البحثية وطرق الدعم والتطوير والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات في وضع سياسات للملكية الفكرية إضافة للدروس المستفادة من التجربة في هذا المشروع.