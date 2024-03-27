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الأربعاء، 27-03-2024 11:47 ص

اختراق ضخم يهز سوق العملات الرقمية.. أكبر عملية قرصنة هذا العام

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الوكيل الإخباري - شهد سوق العملات المشفرة واحدة من أكبر عمليات القرصنة هذا العام إن لم تكن الأكبر بعد أن قام أحد القراصنة بسرقة 63 مليون دولار من لعبة تعتمد على تقنية (بلوكشين - blockchain).

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وأكدت لعبة (منشابلز - Munchables) الحادثة في منشور على موقع "X"، يوم الأربعاء، وقالت إنها ستحاول وقف المعاملات. 


فيما أشارت الشركة المتخصصة في البلوكشين (بيكشيلد - PeckShield) إلى أن المتسلل سرق 17400 رمز من عملة الإثيريوم تبلغ قيمتها حوالي 63 مليون دولار بالأسعار الحالية.


يحاول اللاعبون في "منشابلز" الحصول على مكافآت من خلال الاعتناء بالمخلوقات الرقمية جاحظة العينين أو زراعتها. 


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المشروع إن قيمة العملات المشفرة الموجودة في البروتوكول تجاوزت 80 مليون دولار.


وأثار الحادث الأمني موجة من التكهنات التي لا أساس لها بأن اللوم يقع على مطور متمرد أو حتى قراصنة كوريين شماليين.

 




 

 


 

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