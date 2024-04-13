السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

طلبة المدارس الحكومية والخاصة يستأنفون دوامهم غداً والحصة الأولى الساعة 8 صباحاً

لبيد يدعو للتكثيف الضغوط للمطالبة بإبرام صفقة تبادل

صواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية .. تعرف على الترسانة الصاروخية الإيرانية

سلعة جديدة تنتظر ارتفاعاً عالمياً قوياً

سرايا القدس: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية في خان يونس

استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033

971 مليون دينار دفعها أردنيون عبر اي فواتيركم الشهر الماضي

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب الصين

1.776 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2024

مخطط إسرائيلي لإنشاء خريطة رقمية لشبكة الأنفاق بغزة

السبت، 13-04-2024 11:37 ص

اختيار غورغييفا لولاية ثانية مديرة لصندوق النقد الدولي

0852
الوكيل الإخباري - قال صندوق النقد الدولي، إن مجلسه التنفيذي اختار، الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا غورغييفا لتتولي منصب المدير لفترة ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من تشرين الأول هذا العام.اضافة اعلان


قال الصندوق في بيان: "أشاد مجلس الإدارة بالقيادة القوية والذكية للسيدة غورغييفا في فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى".

وأيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تولي غورغييفا فترة ولاية ثانية في منصب مدير صندوق النقد، مما أكد بالفعل الموافقة عليها. 

وتقليديا، توصي الدول الأوروبية بمدير لصندوق النقد الدولي، وتوصي الولايات المتحدة برئيس للبنك الدولي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2381076-686477058

تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع الفائدة تلقي بثقلها على الشركات الألمانية

Ironore_800x533_L_1606308850

سلعة جديدة تنتظر ارتفاعاً عالمياً قوياً

moved_LYNXMPEHAG0JS_L

توقعات أسعار الذهب عالمياً في 2024 تتجاوز هذا المستوى التاريخي غير المسبوق

3069571d784b95a280b4598b0f8efc44

تزامنا مع اقتراب الرد الإيراني .. ارتفاع أسعار النفط عالميا

غغغغغ

مفوض الاقتصاد الأوروبي يتوقع استمرار انخفاض التضخم بمنطقة اليورو هذا العام

Mk7KgQh2CItR8IJN5zE4ltRk8782x0jiLa0Gb1xt

قفزة جديدة على أسعار الذهب في الأردن .. وهكذا بلغ سعر غرام 21

أخبار متعلقة
012

الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليار يورو لمصر في شكل مساعدات مالية

0147410

تصريح جديد من صندوق النقد بشأن اسعار الفائدة المرتفعة

2380116-103342502

ترجيح خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال 2024

01410

الذهب عالمياً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أميركية

041010

الدولار يلتقط أنفاسه.. هدوء قبل تقرير الوظائف الأميركية

000

النفط عالمياً يرتفع وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأميركا