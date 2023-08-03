ارباح البنوك الأردنية تتجاوز الـ 557 مليون دينار خلال 6 أشهر من العام الحالي

الوكيل الاخباري - أظهرت البيانات المالية للبنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمّان، تسجيلها ربحا قياسيا بعد الضريبة في النصف الأول من العام الحالي عائد للمساهمين بلغ 557.5 مليون دينار مقارنة مع 431.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 29.3%.

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وبلغت أرباح البنوك المدرجة، قبل الضريبة في النصف الأول من العام الحالي، 815.8 مليون دينار مقارنة 595.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتنمو أرباحها قبل ضريبة الدخل بنسبة 37.1%.



رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في تموز الماضي، 25 نقطة أساس ليسجل سعر الفائدة الرئيسي 7.5%، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الأردنية المرخصة بنسبة 3% إلى 33.5 مليار دينار في نهاية أيار الماضي.

