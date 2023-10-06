ارتفاع أسعار الأرز عالمياً لاعلى مستوى منذ 13 عاماً

الوكيل الإخباري - بلغت أسعار الأرز في العالم أعلى مستوياتها منذ 13 عاما في أيلول الماضي، على خلفية المخاوف من تأثير ظاهرة "النينيو المناخية" على المحاصيل في تايلاند والهند.

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وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقريرها الشهري، إن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن تقلّص العرض العالمي خلال الحملة المقبلة (2023-2024).



وارتفع مؤشر أسعار السكر الذي تحتسبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بنسبة 9.8% خلال شهر واحد.



وترتبط ظاهرة إل نينيو عمومًا بزيادة المتساقطات في بعض مناطق جنوب أميركا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى.

وقد تسبب جفافا شديدا في أستراليا وإندونيسيا وفي بعض مناطق جنوب آسيا وأميركا الوسطى. وكالات

