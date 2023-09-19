فاو: أسعار الأرز عالمياً هي الأعلى منذ 15 عاماً

الوكيل الإخباري - كشفت بيانات حديثة، أن أسعار الأرز في الأسواق العالمية، شهدت ارتفاعاً نسبته 9.8% خلال شهر آب الماضي، على الرغم من التراجعات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الغذائية.



وقالت صحيفة هندية متخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" رصدت تلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز في الأسواق، ووصفتها بأنها الأكبر منذ 15 عاماً.



وتضمن تقرير "فاو" إشارة إلى قيام الهند خلال شهر تموز الماضي، بمنع تصدير الأرز غير البسمتي من إنتاجها، حفاظاً على أسعاره محلياً، وهي النوعية التي تشكل 25% من إجمالي صادرات الأرز الهندي إلى أسواق العالم .



وأوضح تقرير "فاو" أن ما يقارب من 40 دولة حول العالم تعتمد اعتماداً أساسياً على الأرز الهندي، بنسب تصل إلى 50% من احتياجاتها، منها دول إفريقية وآسيوية تستورد وحدها 80% من الأرز الهندي.

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وحذر زعماء عالميون في اجتماع بالأمم المتحدة، من المخاطر، ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030، والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.