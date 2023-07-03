ارتفاع أسعار الذهب بالأردن

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار بيع الذهب بالأردن 30 قرشًا للغرام، اليوم الإثنين، في التسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن التسعيرة الأولى التي أصدرتها النقابة، صباحا.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 39.40 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 37.70 دينارا لجهة البيع.



وارتفع كذلك سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء إلى 35 دينارا، وارتفع عيار 24 إلى 46.40 دينارا.

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