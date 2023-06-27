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الثلاثاء، 27-06-2023 07:08 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

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الوكيل الاخباري  - انخفضت أسعار بيع الذهب بشكل لافت، اليوم الثلاثاء، في التسعيرة الثانية الصادر عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات 30 قرشا للغرام، عن التسعيرة الأولى التي أصدرتها النقابة، صباحا.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب (عيار 21) الأكثر طلبا لدى المواطنين 39،10 دينارا لجهة البيع، و37،40 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

أما سعر بيع الغرام الواحد من الذهب (عيار 24) و (عيار 18) 46،10 دينارا و34،70 دينارا على التوالي.

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