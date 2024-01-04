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الخميس، 04-01-2024 09:52 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ذهب3

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا وسط حالة ترقب من المستثمرين للمزيد من البيانات وخاصة تقرير الوظائف الأميركية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأميركية حد من صعود المعدن النفيس.

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وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، إن المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كان تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضا إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.


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