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الجمعة، 04-08-2023 11:54 ص

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 1.5 بالمئة، مسجلة 351.9 دولار للألف متر مكعب.

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وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر أيلول المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 1.5 بالمئة إلى 351.9 دولار لكل ألف متر مكعب، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.


وفي مستهل التعاملات ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 2.2 بالمئة إلى 354.2 دولار لكل ألف متر مكعب.


وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد بدأت في التراجع منذ نهاية العام الماضي، وفي 25 أيار الماضي انخفضت إلى ما دون 300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين، إلا أنها عادت للارتفاع في ظل موجة الحر.

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