للراغبين بالسفر إلى أوروبا.. شروط جديدة للحصول على الموافقات

الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2024 تطبيق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي ETIAS، الذي يطلب من السياح الحصول على موافقة مسبقة قبل السفر، على أن يشمل ذلك المواطنين الأمريكيين.



وتمثل ETIAS عملية مباشرة لتقديم الطلبات عبر الإنترنت واستلام الموافقة عبر البريد الإلكتروني.

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وسيحتاج المسافرون لملئ نموذج يتضمن بيانات المتقدم الأساسية، وسيرته الذاتية وخطط السفر، بالإضافة للأسئلة الأمنية.



وبرغم أن معظم المتقدمين سيحصلون على الموافقة في غضون ساعة، فقد يواجه البعض فترة انتظار تصل إلى 96 ساعة لإجراء مزيد من عمليات الفحص.



وتبلغ تكلفة التقديم حوالي 8 دولار للمسافرين من جميع الأعمار.

وبمجرد استلام الموافقة، سيكون تصريح السفر ساريا لعدة مرات دخول على مدار 3 سنوات أو لحين انتهاء صلاحية جواز السفر.