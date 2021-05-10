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الإثنين، 10-05-2021 09:17 ص

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر نيسان  الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 638.3 دولار للطن مقارنة مع سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 607.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.1%، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاثنين.
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وبحسب وزارة الطاقة سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 659.2 دولار للطن مقابل 630.5 دولار المسجل في شهر نيسان الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 4.6%، كما ارتفع سعر الديزل من 509.6 دولار للطن الى 539.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.9%، وارتفع سعر الكاز من 528 دولار للطن الى 566.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.2%.

كما ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الأول من الشهر الحالي الى 385.5 دولار للطن مقابل 367.7 دولار في شهر نيسان الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8%.

وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار إلى 480 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 537.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.7% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرا بلغ 69.4 دولار للبرميل مقابل 64.6 دولار المسجل في شهر نيسان الماضي.

 




 

 


 

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