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الإثنين، 12-07-2021 03:40 م

للأسبوع 1 من الشهر الحالي

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

المحروقات
توضيحية


الوكيل الإخباري - واصلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعها في الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر حزيران/يونيو الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرا بلغ 76.5دولار للبرميل مقابل 72.9 دولار المسجل في شهر حزيران/يونيو. 


وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 712.2 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر حزيران/يونيو، والذي بلغ 666.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8 %، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 735.3 دولار للطن مقابل 682.9 دولار المسجل في شهر حزيران/يونيو وبنسبة ارتفاع بلغت 7.7 %.


وارتفع سعر الديزل من 579.8 دولار للطن إلى 594.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6 %، وارتفع سعر الكاز من 601.3 دولار للطن إلى 615.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4 %.


من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود من 402.4 دولار للطن إلى 414.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3 %.


في المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تموز/يوليو إلى 620 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران/يونيو الماضي، والذي بلغ 524.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.2%.

 

 


 




 

 


 

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