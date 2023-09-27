ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و"الهبوط السلس" للاقتصاد الأميركي.





وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريبا.





ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.





ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينغ، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يسمى أوبك +.





ومن المتوقع صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط الساعة 10:30 صباحا (14:30 بتوقيت غرينتش).



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سكاي نيوز