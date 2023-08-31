الخميس 31-08-2023
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ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس عالميا

 
الخميس، 31-08-2023 07:55 ص

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس عالميا

نفط2


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة، الخميس، مدعومة بشح الإمدادات الأميركية، فيما تتجه الأنظار إلى بيانات نشاط المصانع في الصين التي أظهرت انكماشها للشهر الخامس على التوالي، وإن شهدت بعض التحسن.

وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 14 سنتا، أو 0.16 بالمئة، إلى 86 دولارا للبرميل. كما ارتفع عقد نوفمبر الأكثر نشاطا 10 سنتات أو ما يعادل 0.12 بالمئة إلى 85.34 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.13 بالمئة، إلى 81.74 دولار.

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سكاي نيوز


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