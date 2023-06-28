الأربعاء 28-06-2023
الوكيل الاخباري

السعودية: إجمالي أعداد الحجاج لهذا الموسم بلغ 1,845,045 حاجا وحاجة

مدير الأمن العام يوجه رسالة إلى منتسبيها بمناسبة عيد الأضحى

صفارات الإنذار تدوّي في 3 مقاطعات أوكرانية

5000 أسير يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم العيد

تعرف على أسعار الذهب عالمياً اليوم

الملك يغادر أرض الوطن إلى مدينة صن فالي الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

100 الف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون لمنى لرمي الجمرة الصغرى

وفيات الأربعاء 28-6-2023

 
الأربعاء، 28-06-2023 09:51 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الأربعاء، وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.


وأفادت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 1.76 مليون برميل.


وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، البيانات الرسمية للمخزونات.


يأتي ذلك بعد أن أدت مواجهة بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى مخاوف من اضطراب محتمل لإمدادات النفط، ومع ترقب الأسواق ما تعهدت به السعودية من خفض إنتاج النفط اعتبارا من يوليو.


التغير في الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.66 بالمئة إلى 72.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 68.20 دولار للبرميل.


انخفض كلا العقدين بنحو 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
ذهب

تعرف على أسعار الذهب عالمياً اليوم

6202315205054655369414

بيان صادر عن وزارة المالية

620232592028581936525

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

6202320141949631639795

تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

moved_LYNXMPEHAG0NK_L

تراجع الدولار بالسوق الأوروبية قبل بيانات اقتصادية هامة ‏

FznVXpqWcAIoiZL

بـ 4.8 ألف دولار لكل حاج .. الأردن الخامس عربياً في تكلفة الحج لهذا العام

أخبار متعلقة
نفط9

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

13950b36-828f-4bc3-94ac-0d2b4f6a7990

أميركا تمنح عقودا لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بـ3.1 مليون برميل

2514

الكويت تدشن خط غاز استراتيجيا لزيادة الإنتاج

44

النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية مع تنامي المخاوف بشأن الطلب

الكويت-نفط

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 92 سنتاً ليبلغ 76.90دولار

584

النفط يرتفع بدعم من التوقف المحتمل لرفع الفائدة الأميركية