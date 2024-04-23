الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 23-04-2024 06:47 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 87.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 82.30 دولار للبرميل.

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وهبط الخامان القياسيان 29 سنتا في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوتر بين إسرائيل وإيران لن يكون له تأثير يذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب.


 




 

 


 

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