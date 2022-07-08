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الجمعة، 08-07-2022 04:29 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية( وول ستريت- نيويورك) اليوم الجمعة خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأميركي بحسب وول ستريت جورنال .

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ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة، من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لأخر التطورات في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً والركود الذي يلوح في الآفاق مقابل القلق حيال المعروض بعد قرار روسيا بوقف شحن النفط الكازخستاني عبر خط قزوين لنقل النفط للأسواق العالمية بالتزامن مع إضراب عمال النفط النرويجيين.


وفي تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب المقبل 0.87 بالمئة لتتداول عند مستويات 103.11 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.22 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس، عند مستويات 102.73 دولار للبرميل.


كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول المقبل 0.98 بالمئة لتتداول عند 105.51 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 104.49 دولار للبرميل .


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