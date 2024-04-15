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الإثنين، 15-04-2024 08:23 ص

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: ندرس فتح مسارات جديدة للطيران في الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري - يدرس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" فتح مسارات جديدة لشركات الطيران في الشرق الأوسط ضمن إجراءات احترازية لتأمين سلامة الرحلات الجوية وتجنب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.اضافة اعلان


وقال نائب رئيس الاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي: "إن المنظمة في حالة تأهب لرصد حجم خسائر الشركات وإجمالي الرحلات التي تم إلغاؤها وتلك التي تحولت إلى مطارات أخرى.

وأوضح العوضي أن إغلاق المجال الجوي لبعض الدول نتيجة الهجمات الإيرانية على "إسرائيل" أثرها المباشر هو زعزعة النقل الجوي في المنطقة، مشيرا إلى أن المنظمة ستجتمع اليوم مع الأقاليم الخمسة بهدف معرفة التأثيرات السلبية في حال تصاعدت الأوضاع الهجمات .

وتابع: " ندرس حاليا الحركة الجوية في المنطقة والإجراءات المحتمل اتباعها في حال تصاعدت الأمور، بما في ذلك نقل الرحلات إلى مسارات بديلة بالتوافق مع سلطات الطيران المدني في الدول المعنية".

وكانت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط أعلنت إلغاء بعض رحلاتها في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على "إسرائيل".

 




 

 


 

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