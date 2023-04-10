ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقليص الإمدادات

الوكيل الإخباري -

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها "أوبك+" اعتبارا من أيار المقبل، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 % إلى 85.25 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 % إلى 80.84 دولار للبرميل.وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ تشرين الثاني الماضي، بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أيار.