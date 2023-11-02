ارتفاع الأسهم الأميركية بعد قرار الاحتياطي تثبيت سعر الفائدة

الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية أمس، أكثر من 475 نقطة، بعد ان أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

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وتسمح هذه الخطوة للزيادات السابقة في أسعار الفائدة بالسيطرة بشكل أكبر على الاقتصاد وتمنح البنك المركزي الوقت لتقييم ما إذا كان رفع أسعار الفائدة مرة أخرى سيكون ضروريًا.



وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات صحفية، إن البنك المركزي اقترب من هدف التضخم خلال العام الماضي، واختار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بينما يدرس الخطوات اللازمة لخفض التضخم إلى المستويات الطبيعية.



وأضاف باول "انخفض التضخم لكنه ما يزال أعلى بكثير من هدفنا البالغ 2 بالمائة"، مشيرا إلى انه "بالنظر إلى ما وصلنا إليه، إلى جانب الشكوك والمخاطر التي نواجهها، فإن اللجنة تتصرف بحذر".