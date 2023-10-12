الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

الدخل السياحي للأردن يصل لنحو 4.126 مليار دينار منذ مطلع العام

طلبة "الأردنية" ينفذون وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

5 أكاديميين من "العلوم التطبيقية" ضمن أفضل العلماء المتميزين عالميا

افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع

نداء عاجل من حماس.. انقذوا مليوني فلسطيني من القتل

كتائب القسام تستهدف مستوطنة "ياد مردخاي" برشقات صاروخية

وفد صحفي أردني يزور وكالة الأنباء الصينية

إسرائيل تعلن مقتل ضابط خلال الاشتباكات مع "حماس" بغلاف غزة

هجوم الاحتلال على غزة.. سيناريوهات لعملية محفوفة بالمخاطر

مؤسسة ولي العهد تطلق حملة "إغاثة أشقائنا في غزة"

عاجل

زلزال جديد في تركيا بقوة 4.7 درجة

الخميس، 12-10-2023 02:27 م

الاحتلال يقترب من خفض تصنيفه الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق

2-8-1920x922


الوكيل الإخباري - يواجه التصنيف الائتماني للاحتلال إمكانية التخفيض للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تسعير أسواق الدين لهذه الاحتمالية، نتيجة آثار وتكلفة الحرب والعدوان على غزة.

اضافة اعلان


وارتفعت تكلفة تأمين السندات ضد التخلف عن السداد المحتمل بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 104 نقاط أساس وهو أعلى مستوى في 10 سنوات.


ولم يكن اقتصاد الاحتلال المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في الاحتلال يحد من بعض سلطات المحكمة العليا مستعداً لحرب السابع من تشرين الأول الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات "موديز وستاندرد آند بورز" وسط آمال بإيجابياتها.


وتواصلت تبعات هذه التوترات السياسية قبل أن يتفاجأ اقتصاد الاحتلال بهجوم مباغت من غزة.


وقدر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك الاحتلال خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب تشرين الأول عام 1973.

إقرأ ايضا
000_1VZ0VJ

الذهب يرتفع عالمياً بعد صدور بيانات التضخم

LYNXNPEA9L0R3_L

بيانات التضخم الأمريكية تتجاوز التوقعات

upload_1649325876_1198992776

تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

2255

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو طلب النفط في 2024

223223

الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

252255

النقد الدولي: الاحداث في فلسطين المحتلة غيمة جديدة تزيد قتامة أفق الاقتصاد

أخبار متعلقة
2-8-1920x922

لتعويض جزء من الخسائر... الاحتلال يطرح حملة سندات لجمع الأموال

thumbs_b_c_ad16956ca3ae0242623bf68c9d06181c

الخزانة الأميركية: التصعيد في غزة يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي

2-8-1920x922

الشيكل يواصل خسائره ويتراجع إلى أدنى مستوياته

36

الذهب عالمياً يواصل الارتفاع مع التصعيد بغزة

222

النفط يتراجع مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات

652430cb4c59b7445f2f396f

روسيا تصدر لمصر ملايين الأطنان من القمح