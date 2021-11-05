ارتفاع الدولار الأميركي عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تسارع عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار متاح، خاصة مع تراجع بعض أكبر البنوك المركزية عن الرهانات على رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.

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ويأتي هذا قبل صدور بيانات إيجابية هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الصناعية خلال تشرين الأول 2021، والتي توفر أدلة جديدة حول توقيت رفع أسعار الفائدة الأميركية، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.



وارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.25 بالمئة إلى مستوى 94.55 نقطة الأعلى منذ 12 تشرين الأول الماضي، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 94.33 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 94.27 نقطة.

بترا