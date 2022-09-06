ارتفاع عدد وقيم الحوالات والشيكات التي تداولها الأردنيون آب الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشفت الأرقام الرسمية الخاصة بالبنك المركزي، أنه سُجل خلال شهر آب الماضي ارتفاعاً في عدد وقيم الحوالات والشيكات التي تم تداولها.وبيّنت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه بلغ إجمالي قيمة الحوالات التي نفذت بالدينار الأردني خلال شهر آب الماضي 693 مليون دينار، وفقا لمؤشر نظام غرفة التقاص الآلي.وأوضحت أن إجمالي عدد الحوالات التي نُفذت بلغ 887 ألف حوالة، منها 881 ألفاً و840 حوالة بالدينار الأردني ، و 5190 حوالة بالعملات الأجنبية.ووفقاً للنسب، فقط ارتفع عدد الحوالات بالدينار الأردني لشهر آب الماضي 7% بالمقارنة مع شهر تموز، كما ارتفعت قيمة الحوالات بنسبة 8% بالمقارنة مع تموز.وفيما يخص الشيكات، فقط بلغت قيمة الشيكات المتداولة الشهر الماضي 3 مليون و760 ألفاً و820 دينار، بعدد شيكات بلغ 615 ألف شيك.وأظهرت الأرقام، أنه ارتفع عدد الشيكات المتداولة خلال شهر آب 13% بالمقارنة مع شهر تموز، كما ارتفعت قيم هذا الشيكات بنسبة 9% بالمقارنة مع شهر تموز.