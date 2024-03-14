الخميس 14-03-2024
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الخميس، 14-03-2024 11:45 ص

استقرار في سوق العملات ترقباً لبيانات اقتصادية أميركية

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الوكيل الاخباري- سادت حالة من الهدوء في سوق العملات اليوم الخميس مع تماسك الدولار الأميركي مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت ينتظر فيه المتعاملون المزيد من البيانات من أكبر اقتصاد في العالم بحثا عن مؤشرات حول اتجاه سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وأعادت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الثلاثاء، وأظهرت ارتفاعا أعلى من المتوقع للتضخم الأميركي، إشعال المخاوف من أن التضخم قد يستمر، ما جعل المستثمرين يعيدون تقييم فرص اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو حزيران كما كان متوقعا في السابق.

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