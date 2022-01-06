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الخميس، 06-01-2022 04:31 م

اشغال الفنادق في البحر الميت وعمّان أقل من 20%

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الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، الأحد، إن نسبة إشغال الفنادق في منطقة البحر الميت والعاصمة عمّان اقل من 20% خلال الأسبوع الحالي.

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ودعا الهندي المواطنين إلى ضرورة تلقي مطعوم فيروس كورونا ليتسنى لهم الحجز بالفنادق خاصة مع دخول أمر الدفاع رقم 35 حيز التنفيذ.


وأشار الهندي إلى أن الإلغاءات لحجوزات الأفراح في الفنادق لا تزال مستمرة وهو أمر مرتبط في الحالة الوبائية في المملكة.

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