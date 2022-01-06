اشغال الفنادق في البحر الميت وعمّان أقل من 20%

الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، الأحد، إن نسبة إشغال الفنادق في منطقة البحر الميت والعاصمة عمّان اقل من 20% خلال الأسبوع الحالي.

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ودعا الهندي المواطنين إلى ضرورة تلقي مطعوم فيروس كورونا ليتسنى لهم الحجز بالفنادق خاصة مع دخول أمر الدفاع رقم 35 حيز التنفيذ.