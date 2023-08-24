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الخميس، 24-08-2023 10:39 ص

اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا في آب الماضي

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الوكيل الإخباري - شهد الاقتصاد البريطاني أكبر انكماش له في آب الماضي منذ مطلع العام 2021، عندما كانت بريطانيا في حالة إغلاق بسبب جائحة كوفيد، فيما بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.اضافة اعلان


وهذا أول تباطؤ في النشاط في المملكة المتحدة منذ كانون الثاني 2022.

وأوضح التقرير تشهد الشركات انخفاضا في الطلبيات، وتعزو ذلك إلى إحجام عملائها عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر.

وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي.

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