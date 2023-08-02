فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - انخفض الدولار الأميركي اليوم الأربعاء، في أعقاب تخفيض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكنه حصل على بعض الدعم من سلسلة بيانات اقتصادية قوية نسبيا.

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وخفضت "فيتش" أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة إلى (AA+) من (AAA) في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين خاصة أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.



وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.09 بالمئة في أحدث تداول ليصل إلى 102.09 نقطة بعد تراجع كبير في أعقاب قرار وكالة "فيتش".



وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في أحدث تداول 0.11 % لتصل إلى 1.0996 دولار بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار.



وصعد الجنيه الاسترليني 0.05 % إلى 1.2782 دولار، فيما ارتفع الين الياباني 0.1 % عند 143.21 للدولار مقلصًا بعض مكاسبه التي كان حققها.

الخسائر التي لحقت به بعد انخفاض حاد بلغ 1.57% في الجلسة السابقة بعدما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الثلاثاء.