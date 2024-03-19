الأرجنتين الأولى عالميا في ارتفاع أسعار البنزين منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - تصدرت الأرجنتين قائمة الدول في أعلى معدل لارتفاع أسعار البنزين منذ بداية العام بنسبة 27.29%.

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وجاءت تركيا في المركز الثاني بعد ذلك بزيادة قدرها 17.36%، وحلت الكاميرون في المراكز الثالثة بنسبة 15.07%.



واحتلت روسيا المركز الـ78 حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 0.11% منذ بداية العام، إلى 55.21 روبل للتر الواحد (0.56 دولار).



في الوقت نفسه، دخلت روسيا في قائمة أفضل عشرين دولة من حيث أسعار الوقود، إذا جاءت في المركز 17 من حيث سعر اللتر.



وانخفض سعر البنزين في عدد من البلدان منذ بداية العام، وكان الانخفاض الأكبر في جزيرة ولاية غرينادا بنسبة 23.48% دفعة واحدة.

RT