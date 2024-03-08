بيتكوين تقفز إلى 70 ألف دولار

الوكيل الإخباري - ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الجمعة، في تعاملات متقلبة، حيث بلغت حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.



وبلغت العملة المشفرة حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب المستثمرين على منتجات العملات المشفرة الجديدة المتداولة في البورصة الأمريكية والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

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ووفقا لبوابة "CoinMarketCap"، ارتفعت تكلفة العملة المشفرة بنسبة 1.08%، لتصل إلى متوسط 68.017 دولار.



وتم الوصول إلى المستوى القياسي البالغ 69 ألف دولار لأول مرة في 10 نوفمبر 2021.

RT