الأردن اشترى 310 آلاف برميل نفط خام بسعر 61.6 دولاراً لكل برميل من العراق الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بيّنت أرقام رسمية، أن الأردن اشترى 310 آلاف برميل نفط من خام كركوك، منذ بداية الشهر الحالي.

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ووفقاً للأرقام، التي اطلع عليها" الوكيل الإخباري" فانه قد بلغ سعر بيع برميل النفط 61.6 دولاراً، وذلك كسعر تفضيلي عن السعر العالمي.



وجاء هذا السعر التفضيلي أقل بـ 16 دولاراً عن متوسط السعر العالمي، والذي تراوح من 75-83 دولاراً للبرميل خلال الشهر الحالي.



ويأتي استيراد الأردن للنفط العراقي الخام بموجب اتفاق وقع بيّن الأردن والعراق عام 2021، بمعدل 10 آلاف برميل يومياً تُنقل عبر صهاريج من كركوك إلى مصفاة البترول في الزرقاء.