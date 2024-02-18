الأسهم الأمريكية توقف مسارها الصعودي وتتكبد خسائر حادة

الوكيل الإخباري -

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تكبد سوق الأسهم الأمريكية خسائر أسبوعية حادة بختام تعاملات الأسبوع المنتهي، وللمرة الأولى منذ 5 أسابيع ماضية؛ حيث فقد مؤشر ناسداك التكنولوجي نحو 276.42 نقطة أي انخفض بنسبة 1.54%، ليستقر قرب المستوى 15.775.65 نقطة بنهاية جلسات الأسبوع المنتهي.وأنهى مؤشر S&P 500 جلسات الأسبوع منخفضا بنسبة 0.42%، ولكنه لا يزال أعلى المستوى القياسي البالغ 5000 نقطة للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام بفضل قوة نتائج الأعمال الفصلية والسنوية للشركات المدرجة بالمؤشر علاوة على وتزايد تفاؤل الأسواق حيال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما سجل داو جونز الصناعي خسائر أسبوعية بمقدار 43.70 نقطة منخفضا بنحو 0.11%، ليستقر عند 38.623.64 نقطة بختام الأسبوع.وجاءت خسائر سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع، على خلفية ضعف شهية المخاطرة بسوق الأسهم وتراجع معنويات المستثمرين للمخاطرة، حيث ارتفع مؤشر (VIX) لأداء التقلبات بالسوق الأمريكي بنسبة 10.13% خلال الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة لتزايد التوقعات بعدم تسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبدء في خفض سعر الفائدة، حيث أدركت الأسواق بأن معركة كبح التضخم الأمريكي لم تنته بعد.