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الأربعاء، 09-11-2022 08:59 ص

الأسهم الأميركية ترتفع لثالث جلسة على التوالي مع ترقب نتائج الانتخابات النصفية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الثلاثاء الثامن من تشرين الثاني وذلك لثالث جلسة على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون نتائج الانتخابات النصفية في أميركا.

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وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 1% أو 333 نقطة إلى 33160 نقطة.


كما صعد S&P500 بنسبة 0.56% مسجلاً 3828 نقطة، فيما أغلق Nasdaq مرتفعاً بنسبة 0.49% عند 10616 نقطة.


وقال سيث كوهان المحلل لدى The Wealth Alliance في تصريحات لـ CNBC: إذا كان لدينا حالة من الجمود -في إشارة إلى وجود كونغرس ورئيس منقسم- فإن ذلك أفضل شيء من الممكن أن يحدث للسوق، فالأسواق عادة ما يكون أداءها جيداً عند حدوث ذلك.


وعادة ما أظهر التاريخ أن الأسواق تميل إلى تحقيق المكاسب في نهاية العام وحتى 12 شهراً بعد فترة التجديد النصفي إذ يشعر المستثمرون بالارتياح للحصول على بعض الوضوح بشأن السياسة المستقبلية.


وعلى الرغم أن التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات مسألة قد تستغرق أياماً، فإن التوقعات تشير إلى فوز الجمهوريين في مجلس النواب على الأقل.


وأشار Goldman Sachs في مذكرة أمس الإثنين إلى أن رد فعل الأسواق المالية على فوز الجمهوريين في الانتخابات غالباً ما سيكون خافتاً لأن نتيجة مجلس النواب متوقعة على نطاق كبير.


وأضاف أنه بالنسبة لنتائج مجلس الشيوخ فإنها لا تحدث فرقاً في حالة أن كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب.

 

CNBC

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