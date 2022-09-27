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الثلاثاء، 27-09-2022 04:15 م

الأسواق البريطانية تفقد نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية

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الوكيل الإخباري - ذكرت "بلومبرغ" أن أسواق الأسهم والسندات البريطانية فقدت نحو 500 مليار دولار (نصف تريليون دولار) على الأقل من قيمتها السوقية الإجمالية منذ تولي ليز تراس منصب رئيسة وزراء بريطانيا.

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وأشارت الوكالة إلى أن السياسات المالية لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة عززت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والاقتراض في الوقت الذي تتزايد فيه أسعار الفائدة سريعا. 

 

وحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" فمنذ الخامس من سبتمبر 2022، عندما تم التأكيد تراس كزعيمة لحزب المحافظين، فقدت 3 مؤشرات في السوق البريطانية وهي: "فوتسي 350" و"فوتسي 100" و"فوتسي 250" أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقي.

 

حينها رفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سعر الفائدة القياسي إلى 2.25%، بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في 27 عاما. ( روسيا اليوم

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